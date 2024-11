Secretário de Meio Ambiente é exonerado e deixa o cargo por questões familiares

O secretário municipal de Meio Ambiente de Cruzeiro do Sul, Ygoor Yvaney Bessa Neves, pediu exoneração de seu cargo por motivos familiares, após quase quatro anos à frente da pasta, segundo informações. O pedido saiu no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), nesta quinta-feira (07).

Para a substituição, a prefeitura municipal nomeou o secretário de obras, Josinaldo Batista, para ocupar a pasta de maneira interina.

A saída do secretário foi formalizada pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), que assinou o pedido de exoneração, segundo informações do Juruá em Tempo.