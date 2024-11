Segurança de Lexa fala em tentativa de sequestro em SP e que avó da cantora a protegeu

“Acabamos de sofrer uma tentativa de sequestro aqui, quando saímos do SBT . Veio uma moto, abordou o motorista. Um já veio com a mão na cintura, me abordar, gritando, perdeu, perdeu, perdeu, e o outro foi para a porta de trás. Quando ele abriu, viu a dona Conceição ali, não sei o que passou pela cabeça dele, se ele viu o símbolo do SBT na van, só sei que Deus trabalhou firme. Foi livramento de Deus, porque eles desistiram na hora. Dona Conceição quando viu, mandou a Lexa se abaixar e ficou na frente dela protegendo a neta. Foi sem palavras”, contou o segurança.