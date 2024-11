Senna, série brasileira que estreia na próxima semana, é uma das mais aguarda do ano

Senna, série brasileira da Netflix sobre a trajetória de Ayrton Senna (1960-1994), chega à plataforma de streaming em 29 de novembro. Trata-se de uma das produções mais aguardadas do ano, marcada por polêmicas desde as primeiras notícias veiculadas a respeito.

É a primeira vez que a trajetória de Ayrton Senna é retratada na ficção. Além da trajetória nas pistas – com passagens pela Toleman, Lotus, McLaren e Williams –, o foco está na personalidade e nas relações pessoais do personagem principal, interpretado por Gabriel Leone.

O formato é de minissérie, com seis episódios que vão narrar desde a infância até a morte, em 1º de maio de 1994. Ele saiu da pista na curva Tamburello e colidiu contra um muro de concreto no circuito de Ímola, no Grande Prêmio de San Marino, na Itália.

Superprodução com investimento de R$ 1 bilhão

A Netflix divulga a série como uma “superprodução”. Houve um investimento que passou de R$ 1 bilhão, fazendo desta uma das produções mais caras da plataforma na América do Sul. A equipe técnica e artística envolve profissionais de diversos países.

A história começa com o início da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1, do kart à sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, e segue até o trágico acidente na Itália, que mobilizou o Brasil em frente à TV há 30 anos.

Vicente Amorim é showrunner, diretor geral e diretor, e Julia Rezende assina como diretora. Senna é produzida pela Gullane, realizada com o apoio da Senna Brands, empresa criada pela família de Ayrton Senna para gerir as marcas relacionadas ao piloto.

Xuxa, Adriane Galisteu e Lilian Vasconcellos

Personalidades importantes da história de Ayrton Senna estarão presentes, como as namoradas Xuxa (Pâmela Tomé) e Adriane Galisteu(Julia Fonti). Aí reside uma das maiores controvérsias envolvendo a série, acompanhada pela família do biografado.

Os parentes de Senna não queriam menções a Galisteu. Desde a morte do piloto, há um veto à apresentadora em eventos e cerimônias dedicadas a ele. Até mesmo no velório, quem ficou ao lado da família foi Xuxa, com quem ele teve uma relação amorosa.

Prevendo as críticas, a Netflix incluiu a namorada oficial de Senna na série, mas ela terá pouquíssimo espaço, ao contrário da Rainha dos Baixinhos. Em março, Galisteu disse que a Netflix não entrou em contato com ela e nem como seria representada na série. Sobre a polêmica, opinou:

Acho que será como uma biografia não autorizada. Pode existir, mas acaba entrando um pouco no lugar da ficção”, disse Adriane Galisteu.

Outra mulher na vida de Ayrton foi Lilian Vasconcellos, a única com quem se casou. Na série, ela é interpretada por Alice Wegmann e aparece nos primeiros episódios como uma das grandes incentivadoras do marido na carreira no automobilismo.

Rivais na pista, personalidade da TV e parentes

A série reúne diversos personagens reais, como os principais rivais de Ayrton Senna nas pistas: o brasileiro Nelson Piquet (Hugo Bonemer) e o francês Alain Prost (Matt Mella). Outro piloto que aparece na ficção é Rubens Barrichello (João Maestri).

Amigo de Ayrton, Galvão Bueno (Gabriel Louchard) também estará representado. A irmã, Viviane Senna (Camila Márdila), bastante presente na vida e na carreira, é outra com grande destaque, assim como os pais, Miltão (Marco Ricca) e Neide (Susana Ribeiro).

Figuras importantes dos bastidores da Fórmula 1 também marcam presença. Para contar a história, a produção também recorre a personagens ficcionais, como Laura Harrison (Kaya Scodelario), inspirada em jornalistas que acompanharam a carreira de Senna.

Assista ao trailer de Senna, nova série da Netflix: