Servidora pública é encontrada morta ao lado de marido nu em casa

Márcia Tenório Sampaio, de 46 anos, foi encontrada morta em sua residência em Glória d’Oeste (a 308 km de Cuiabá-MT). O marido da vítima, de 51 anos, estava nu e deitado ao lado do corpo. De acordo com uma equipe médica, Márcia estava morta há dois dias. A vítima e o marido são conhecidos no município por terem surtos psicóticos, segundo a polícia.

Durante rondas na região, uma equipe da Polícia Militar foi parada por uma pessoa que disse ser cunhado do marido de Márcia que ela estaria morta, dentro da residência do casal. Leia a reportagem completa no RD News, parceiro do Metrópoles.