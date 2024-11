Tigrinho devora dízimos: igrejas ligam alerta para fiéis viciados em jogos

O pastor Silas Malafaia, conhecido por seu discurso conservador, também alerta os fiéis sobre o “perigo espiritual” das apostas. Ele encoraja aqueles que buscam ajuda a “orar a Deus, ler a Bíblia e pedir libertação de Jesus dessa praga”, associando o vício ao “trabalho destrutivo do diabo”.

Sem falar, claro, na diminuição de ofertas e dízimos por conta do endividamento com os jogos, tanto que uma das maiores forças contra as bets no Congresso é justamente a chamada bancada evangélica.

Pelo jeito, na nova versão das mensagens os pastores trocarão o “gafanhoto” pelo “tigrinho devorador”.