Torcedores do Cruzeiro acertam objeto em Bruno Henrique durante jogo do Flamengo

O Flamengo derrotou o Cruzeiro por 1 a 0, nesta quarta-feira (06), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto os times focaram em jogar futebol no primeiro tempo, o duelo ganhou contornos de tensão na etapa final. Nesse sentido, Bruno Henrique foi atingido por um objeto quando deixava o gramado na Arena Independência.

Aos 33 minutos da etapa final, a placa subiu para substituição de Bruno Henrique por Lorran. Quando o camisa 27 deixava o campo de jogo, parte da torcida do Cruzeiro atirou um copo com água contra o jogador do Flamengo. Além disso, o atleta foi chamado de ‘bandido’ por torcedores rivais.

Torcida do Cruzeiro lembrou investigação

Na última terça-feira (05), Bruno Henrique virou alvo de uma operação da Polícia Federal (PF). Isso porque, a PF investiga uma suposta participação do atacante do Flamengo em manipulação de resultados em casas de apostas. Apesar disso, o atleta se diz inocente e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) arquivou caso relacionado ao mesmo lance.

Golaço de David Luiz

Enquanto a torcida do Cruzeiro tentava atingir os jogadores do Flamengo de todas as formas, o Mais Querido se preocupou em jogar futebol para vencer o duelo. Aos oito minutos da etapa final, David Luiz cobrou falta na entrada da área e abriu o placar para o Rubro-Negro. Vale ressaltar que no momento da batida, o zagueiro reclamou do posicionamento da barreira e distraiu o goleiro do time mineiro antes de chutar.

Foco na decisão

Após vitória contra o Cruzeiro por 1 a 0, o Flamengo deixa o Brasileirão de lado e foca todas as atenções na grande final da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG. Isso porque, o Rubro-Negro enfrenta o time mineiro neste domingo (10), pelo jogo de volta do mata-mata nacional. Desse modo, a bola rola a partir das 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.