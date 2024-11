Transformação espiritual: cerimônia de batismo reúne mais de 100 presos no Acre; confira

Cerca de 110 detentos da Unidade Penitenciária Guiomard, em Rio Branco, participaram de uma cerimônia de Batismo nas Águas organizada pelo Grupo Universal nos Presídios (UNP) do Acre, no dia 13 de novembro. A ação, conduzida pelo Pastor Isaías Ferreira Monteiro, destacou-se como uma das maiores já realizadas no local, simbolizando uma transformação espiritual para os participantes.

O evento durou cerca de uma hora e contou com o apoio de cinco voluntários, que auxiliaram na organização e no acompanhamento dos internos durante o processo. Além do batismo, os participantes receberam 50 exemplares de Bíblias e 250 edições da Folha Universal, reforçando o trabalho evangelístico do grupo.

O significado do batismo nas palavras do pastor

Segundo o Pastor Isaías Ferreira Monteiro, o batismo é mais do que um ato simbólico; é um compromisso com Deus. Ele explicou que esse momento representa “o arrependimento dos pecados, o renascimento espiritual e a purificação”, além de marcar o início de uma nova jornada na fé cristã.

“Por meio do batismo, a pessoa declara publicamente seu desejo de abandonar o passado e viver conforme os ensinamentos de Jesus, sendo transformada pela misericórdia divina. É um passo de obediência e entrega que reafirma a esperança de redenção e o poder de Deus para transformar vidas”, afirmou o pastor.

A continuidade do trabalho evangelístico

Esse evento faz parte de uma série de ações desenvolvidas pelo UNP dentro de presídios em todo o estado do Acre.

O objetivo é levar esperança e promover a transformação espiritual daqueles que buscam um novo caminho.