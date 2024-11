Três crianças são encontradas mortas na França; mãe deixa carta e foge

Na tarde desta terça-feira, três crianças foram encontradas mortas em uma residência em Taninges, uma comuna nos Alpes franceses. As autoridades abriram uma investigação por homicídio e estão à procura da mãe, principal suspeita. Aqui está o que se sabe até o momento.

Segundo a imprensa local, as vítimas — dois meninos, de dois e 11 anos, e uma menina de 13 anos — foram descobertas por volta das 12h30 (horário local) pelo pai do menino mais novo.

Em uma coletiva de imprensa, o procurador de Bonneville, Boris Duffau, informou: “Na terça-feira, 12 de novembro de 2024, os guardas da brigada de Taninges foram acionados após a descoberta de três pessoas mortas em uma residência na comuna de Taninges.” O procurador acrescentou que “as primeiras observações indicam que as vítimas apresentavam ferimentos causados por faca.”

De acordo com o jornal Dauphiné Libéré, a mãe das crianças, uma professora de 45 anos que sofre de depressão, deixou uma carta no local antes de desaparecer e está sendo procurada ativamente pelas autoridades francesas.

Cerca de 60 agentes, juntamente com um helicóptero da Força Aérea de Chamonix, estão envolvidos nas buscas pela mulher. O Ministério Público de Bonneville confirmou a abertura de uma investigação por homicídio e está trabalhando para esclarecer as circunstâncias exatas do crime.