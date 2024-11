Trio suspeito de assassinar e violentar mulher encontrada morta em cemitério é preso

A Polícia Civil do Acre realizou a prisão de um trio de homens supostamente envolvidos na morte de Tereza Gomes, de 43 anos, que foi encontrada morta no cemitério São João Batista em Tarauacá, no mês de setembro.

A equipe da Delegacia de Polícia de Tarauacá, com auxílio das tecnologias de inteligência e depoimentos de testemunhas, conseguiu chegar aos indivíduos suspeitos. Segundo o delegado a frente do caso, José Ronério, os detidos devem responder por homicídio qualificado e outros crimes correlatos.

“A investigação buscou analisar minuciosamente todas as pistas e evidências que pudessem levar aos possíveis autores do crime. Desde o momento em que tomamos conhecimento do ocorrido, nossas equipes se empenharam ao máximo para esclarecer esse homicídio, que chocou a todos. Com essas prisões, damos uma resposta à sociedade de Tarauacá e aos familiares da vítima, reafirmando o nosso compromisso em combater a violência e garantir a segurança da população”, declarou

“Estamos trabalhando de maneira integrada e com todos os recursos disponíveis para que crimes dessa natureza sejam apurados e julgados de maneira rápida e rigorosa”, continua.

Os homens estão prestando depoimentos e após isso irão aguardar as medidas judiciais, respondendo futuramente pelas acusações de homicídio e outros possíveis crimes, caso confirmados no desenrolar do processo.