Trump e Putin conversam enquanto Biden busca garantir apoio à Ucrânia

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump (Partido Republicano), conversou recentemente com Vladimir Putin e o aconselhou a não intensificar a guerra na Ucrânia. De acordo com a agência de notícias Reuters, a conversa entre os líderes acontece enquanto Joe Biden (Partido Democrata), que está no final do mandato, planeja convencer Trump a não retirar apoio a Kiev.

O republicano falou também com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (Servo do Povo, centro) na última 4ª feira (6.nov.2024) e criticou a proporção de ajuda militar e financeira dos Estados Unidos a Kiev. Trump prometeu ainda acabar com a guerra rapidamente, mas não explicou como. Zelenskiy afirmou no dia seguinte que estava convencido de que um fim rápido implicaria grandes concessões para Kiev.

“Se for apenas rápido, significa perdas para a Ucrânia. Só não entendo ainda como isso poderia acontecer de outra forma. Talvez não saibamos de algo, não vejamos”, disse o presidente ucraniano, que prosseguiu: “Acredito que o presidente Trump realmente quer uma decisão rápida. Quer, isso não significa que isso vai acontecer. E estou [falando] aqui sem qualquer censura, só estou dizendo que estamos onde estamos”, afirmou Zelensky a repórteres.

Donald Trump venceu a disputa presidencial contra Kamala Harris (Partido Democrata) na última semana e tomará posse do cargo no dia 20 de janeiro. Biden convidou recentemente o republicano para comparecer ao Salão Oval, segundo a Casa Branca.

No último domingo (10.out) o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, afirmou que o principal compromisso de Biden na reunião com Trump será o de garantir que a transferência entre governos seja pacifica, além de tratar de temas relacionados ao Oriente médio, Europa e Ásia.

“O presidente Biden terá a oportunidade, nos próximos 70 dias, de defender ao Congresso e ao novo governo que os Estados Unidos não deveriam abandonar a Ucrânia, que abandonar a Ucrânia significa mais instabilidade na Europa”, disse Sullivan à CBS. “Não estou aqui para apresentar uma proposta legislativa específica. O presidente Biden defenderá que precisamos de recursos contínuos para a Ucrânia para além do final do seu mandato”, completou.

Nesta 2ª feira (11.nov), o ministro de Defesa da Inglaterra, John Healey, disse que espera que o governo do republicano siga comprometido à Ucrânia e Otan. “No que diz respeito ao Presidente Trump, ele reconhece que os países obtêm segurança através da força, tal como fazem alianças como a Otan. E espero que os EUA permaneçam ao lado de aliados como o Reino Unido, apoiando a Ucrânia durante o tempo que for necessário para prevalecer sobre a invasão de Putin”, afirmou.