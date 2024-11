Trump ganhou em 80% dos condados americanos de maioria latina

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, teve uma vitória expressiva nas eleições americanas não apenas nos Estados-chave, mas sobretudo nas regiões de maioria latina. Dos 101 condados com 50% ou mais de sua população composta por habitantes de origem hispânica ou latina, segundo dados do Censo de 2020, o republicano venceu em 82, o que representa 81,2%. A democrata Kamala Harris triunfou em apenas 19.

Em números totais, Trump também saiu na frente. Nos mesmos condados, o presidente eleito somou 2.562.010 votos, já Kamala teve 2.388.723. Em 2020, Joe Biden levou a melhor com 717 mil votos a mais que o republicano, nas mesmas comunidades.

Quando avaliamos os condados com mais de 90% de sua população formada por pessoas de origem latina, os dados se mostram ainda mais expressivos: a democrata venceu em apenas um de seis. Estes seis condados ficam todos no Estado do Texas, e estão próximos à fronteira dos EUA com o México. Todos os conquistados por Donald Trump no Estado fazem fronteira direta com o país, local de porta de entrada para imigrantes que cruzam a fronteira de forma ilegal. A deportação em massa de imigrantes ilegais foi uma das bandeiras levantadas pelo candidato republicano.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sorri após seu discurso de vitória, em Palm Beach, Flórida Foto: Alex Brandon/AP

Em Starr, condado com o maior percentual de população latina dos Estados Unidos, 97,7% das pessoas são autodeclaradas com esta origem. Pela primeira vez um republicano venceu na comunidade, com 57,7% dos votos, contra 41,8% de Kamala. O fenômeno se repetiu nos condados vizinhos, em que Trump ganhou com larga vantagem, sendo a menor delas em Webb, em que venceu com 50,7% dos votos, pouco mais de 1.400 a mais que Kamala.

Carlos Poggio, professor do Berea College, no Kentucky, cita o conservadorismo como fator relevante para o resultado local. “Existe uma cultura de armamento. Isso é muito importante para o eleitor latino. Tende a ser um eleitor mais conservador, muitas vezes contrário ao aborto. A Kamala Harris fez muita campanha dela em cima da questão do aborto. Isso pode ter afastado principalmente homens latinos”, acrescenta.

Já para Filipe Figueiredo, historiador e comentarista de política internacional, a questão migratória desempenhou um papel fundamental nesta eleição. “O Estado e o governo federal dos Estados Unidos sob a gestão Joe Biden tiveram um choque na justiça devido a questões migratórias, devido à autoridade da Border Patrol. Então, não apenas o Donald Trump venceu em um Estado que costuma ser conservador, mas a rejeição aos democratas aumentou no Estado “, explica.

O então candidato presidencial republicano Donald Trump discursa em um comício na cidade de Pittsburgh, Pensilvânia Foto: Matt Freed/AP

Nos Estados Unidos os hispânicos e latinos são oficialmente considerados as pessoas de origem ou descendência espanhola como, por exemplo, as de países como Porto Rico, México, Cuba e Espanha. Os brasileiros não são considerados latinos pela legislação americana.

Desempenho em Estados-pêndulos

Fundamentais na vitória de Donald Trump, os “swings-states”, mais conhecidos como Estados-pêndulos, têm uma população considerável de pessoas com origem latina e hispânica, que ajudaram o republicado a chegar pela segunda vez à Casa Branca.

Na Pensilvânia, por exemplo, Trump venceu em mais condados e em alguns tradicionalmente democratas. O republicano levou 58 dos 67, com Kamala conquistando apenas 9. A democrata levou o condado com maior concentração de latinos, Lehigh, que compreendem pouco mais de 25% da população local. A democrata também levou os condados de Philadelphia, Allegheny e Montgomery, os mais populosos do Estado.

Contudo, Trump venceu no condado de Berks, o segundo com maior população latina (cerca de 23%), e com larga vantagem: recebendo 115.676 votos (55,78%), contra 89.764 (43,3,4%) de Kamala.

Wisconsin foi crucial para a vitória de Trump. Embora Kamala tenha vencido em Milwaukee, condado com maior população latina (16,29%), Trump conquistou condados rurais com significativa presença latina, como Kenosha, Racine, Trempealeau e Walworth, onde a população hispânica varia entre 11% e 14%.

O então candidato presidencial republicano, Donald Trump, caminha pela fronteira dos Estados Unidos com o México, em Sierra Vista, Arizona Foto: Evan Vucci/AP

No Estado de Michigan, a participação da população latina foi ainda mais decisiva, tendo Trump vencido os dois condados principais. No de Oceana, que tem cerca de 27 mil habitantes (15% de latinos), Trump venceu Kamala por 64,2% a 34,2%. No Estado todo, Trump levou 74 dos 83 condados, enquanto Kamala venceu apenas 9.

Assim como Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, Trump venceu na Geórgia, diferente de 2020. Além disso, o republicano faturou as comunidades com a maior concentração percentual de latinos: Whitfield (35,89%), Echols (29,51%), Hall (28,06%) e Atkinson County (24,72%).

Virada em redutos democratas

Um outro fenômeno desta eleição foi a maior entrada de Donald Trump em antigos redutos do partido democrata. Entre os 18 condados onde mais de 80% da população é hispânica ou latina, o presidente eleito cresceu em todos no percentual de votos, enquanto Kamala teve menos votos que Biden, em comparação a 2020.