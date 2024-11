Trump indica crítico de Lula e Moraes para chefiar diplomacia dos EUA

Donald Trump indicou o senador Marco Rubio, crítico de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, como o secretário de Estado de seu segundo mandato, que se inicia em janeiro de 2025. A informação foi divulgada pelo presidente eleito dos Estados Unidos nesta quarta-feira (13/11).

Rubio faz parte do Partido Republicano e ocupa uma das cadeira do Senado norte-americano desde 2011, após ser eleito pela Flórida.

O político de 53 anos, que ocupará o cargo equivalente ao de ministro das Relações Exteriores, é um percursor da política anti-esquerda de Trump.

Lula já foi um dos alvos de Rubio, que escreveu um artigo após a eleição do petista em 2022 criticando a aproximação do governo brasileiro com a China.

Rubio ainda classificou o presidente brasileiro como “líder da extrema esquerda” pela relação entre Lula e o presidente linha dura da Venezuela, Nicolás Maduro.