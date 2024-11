Veja imagens da destruição causada por explosão de prédio em Maceió

Uma explosão destruiu um prédio no Residencial Maceió I, no bairro Cidade Universitária, em Maceió (AL), na madrugada desta quinta-feira (7/11). Os destroços do edifício deixaram, até o momento, três pessoas mortas e três feridas.

Os vídeos e as imagens divulgados pela GazetaWeb, parceira do Metrópoles, registram o local com escombros, fiações à mostra, roupas, brinquedos e outros imóveis destruídos. Informações preliminares indicam que a explosão teria sido provocada por um botijão de gás.

Muita poeira tomou conta do local, e entulhos predominam por toda a parte. Com o desabamento, criou-se uma cena de destruição. Segundo moradores da região, com a explosão, janelas e peças de PVC foram arremessadas.

Veja fotos e vídeo:

As moradoras identificadas como Maria Lucineide V. dos Santos, Tayrone dos Santos Nunes e Maísa Cavalcante de Albuquerque ficaram feridas e foram socorridas no Hospital Geral do Estado (HGE).