Via Verde Shopping anuncia a Chegada Mágica do Papai Noel e inaugura a temporada de Natal

Prepare-se para uma noite repleta de encantamento, alegria e espírito natalino no Via Verde Shopping. A chegada do Papai Noel, marcada para o dia 15 de novembro às 17h, iniciando oficialmente a época mais mágica do ano com um espetáculo repleto de magia, música e surpresas para toda a família.

Celebrando a ocasião, o bom velhinho fará sua entrada em grande estilo, chegando em um carro do Corpo de Bombeiros, enquanto a Banda do Colégio Militar conduz a festa, contagiando a todos com um clima vibrante e festivo. Será um desfile emocionante, com muita alegria e expectativa, convidando o público a mergulhar na magia do Natal.

As atrações continuam ao longo da noite. A Banda do Exército encantará o público com melodias natalinas, e canções tradicionais que aquecem os corações e despertam o espírito de união no coração de todos os visitantes.

No dia 16 de novembro, dando continuidade a programação, o público será presenteado com uma apresentação especial do Balé da Bruna Lopes, às 18h.

Além das apresentações, a decoração do shopping será um espetáculo a parte, com uma árvore de Natal deslumbrante e luzes que iluminam cada canto. Com a presença do bom velhinho, os visitantes poderão registrar momentos especiais e se encantar com a magia desta época festiva, em cenários perfeitos para fotos e celebrações.

Daniel Ferreira, Coordenador de Marketing do Via Verde Shopping, comenta: “Nossa missão é criar experiências que unam as famílias, para que elas vivam a magia e a alegria do Natal. A chegada do Papai Noel é sempre um momento muito esperado, pois marca o início de uma época do ano especial, onde cada detalhe e pensado para proporcionar momentos de encantamento com a energia natalina, trazendo felicidade aos nossos visitantes. Queremos que todos, especialmente as crianças, vivam essa época encantadora e levem consigo memórias inesquecíveis”, disse.

Não perca a chance de viver a magia do Natal no Via Verde Shopping! Venha com a sua família e amigos para celebrar, registrar momentos únicos e se encantar com a decoração natalina que brilha em cada detalhe.

Serviço:

Data: 15/11 (sexta-feira)

17h – Chegada do Papai Noel com a Banda do Colégio Militar

19h – Banda do Exército

Data: 16/11 (sábado)

18h – Balé da Bruna Lopes

Entrada gratuita

