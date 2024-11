Vídeo: chuva forte alaga área coberta do Arena da Floresta durante reinauguração neste domingo

Uma forte chuva que atingiu Rio Branco no final da tarde deste domingo (24) causou alagamentos em parte da Arena da Floresta. O incidente ocorreu durante a reinauguração do estádio, que sedia um amistoso entre Flamengo e Santa Cruz.

Muitas pessoas que estavam no local foram surpreendidas pelo acúmulo de água, que se formou nas laterais da área coberta do estádio. Os torcedores, em sua maioria, tiveram que atravessar a água acumulada para acessar suas cadeiras.

Ainda não se sabe se o alagamento é resultado de falhas estruturais no projeto da Arena, que passou por reformas recentes. A situação gera questionamentos sobre a eficácia das obras realizadas, especialmente considerando que o estádio foi reinaugurado no mesmo dia do incidente.

A administração do estádio ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido, e a expectativa é de que esclarecimentos sejam feitos para entender as causas do alagamento e garantir a segurança dos frequentadores em futuros eventos.