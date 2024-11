Vídeo mostra jovem que foi esfaqueado pedindo socorro em via pública antes de morrer

Um vídeo de câmeras de circuito de segurança mostra o jovem João Vitor Leite correndo após ser esfaqueado. O jovem de 20 anos morreu após ser atingido no pescoço e abdômen, depois de um desentendimento com Jesuilton Marques, em um prédio abandonado na Rua 12 de Outubro, no município de Brasiléia, no interior do Acre, no último domingo (25).

No vídeo, é possível ver João Vitor correndo, com a bermuda ensanguentada. Segundo informações, o jovem teria corrido 300 metros até cair em uma calçada. João Vitor morreu no local.

A Polícia Militar foi até o local. Ao ser ouvido, o suspeito disse que a vítima colocou uma substância em sua bebida e planejava matá-lo enquanto dormia.

ASSISTA: