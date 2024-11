Vídeo: torcida do Corinthians arremessa cabeça de porco no gramado

Nesta segunda-feira (4/11), Corinthians e Palmeiras duelam pela 32ª rodada do Brasileirão na Neo Química Arena.

Ainda no primeiro tempo, por volta dos 28 minutos, uma cena inusitada chocou quem assistia à partida no estádio ou na TV: uma cabeça de porco foi arremessada dentro do gramado.

Vale destacar que de acordo com o Art. 213 do Código Desportivo Brasileiro, o qual prevê em seu inciso III e § 1º, que o lançamento de objetos no campo sujeitará o clube, responsável pela torcida de onde veio o arremesso do objeto, a uma multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e conforme for a gravidade do incidente, à perda do mando de campo.

Veja o vídeo: