Vini Jr. faz três gols em vitória do Real Madrid contra o Osasuna

Vini Jr. segue sendo o cara do Real Madrid. Neste sábado (9/11), a equipe treinada por Carlo Ancelotti goleou o Osasuna por 4 x 0, com três gols do camisa 7. A partida foi válida pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

Vini Jr. abriu o placar após toque de Bellingham (que também marcou gol na partida). O brasileiro arrancou até ficar cara a cara com o goleiro Herrera. No segundo tempo, Lunin lançou para o atacante, que venceu o zagueiro na velocidade e driblou o arqueiro adversário para dizer o segundo. O terceiro saiu após Brahim Díaz recuperar uma bola e tocar para o camisa 7, livre, mandar para o fundo da rede.

Com a vitória, o Real chegou aos 27 pontos e segue na caça ao líder Barcelona, que tem 33. Entretanto, vale lembrar que o Madrid tem uma partida a menos, já que o jogo contra o Valencia foi adiado devido as fortes chuvas na região.

Jogo marcado por lesões de brasileiros

Se Vini Jr. brilhou, por outro lado, Rodrygo e Éder Militão levantaram preocupações: ambos saíram machucados e chorando de campo. Lucas Vásquez, lateral espanhol do Real, também deixou o campo lesionado.

A equipe médica do Real Madrid anunciou que Militão teve um rompimento completo no ligamento cruzado anterior do joelho direito, com menisco afetado.

Rodrygo ainda teve a gravidade da lesão anunciada, mas o jogador preocupa para os próximos confrontos da Seleção Brasileira, nos dias 14 e 19 de novembro, quando a Canarinho enfrentará Venezuela e Uruguai, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Vini marcou três dos quatro gols da vitória do Real Madrid sobre o Osasuna. O primeiro saiu ainda na etapa inicial. Toque de Bellingham para Vini, que arrancou, e cara a cara com o goleiro, chutou para o gol. No segundo tempo, Lunin lançou para o camisa sete na velocidade, e o atacante do Real driblou o goleiro Herrera e mandou o gol. O terceiro de Vini foi em uma bola recuperada de Brahim Díaz, que tocou para ele fazer o terceiro.