‘Waltzing for Brando’: Billy Zane é Marlon Brando em cinebiografia; veja trailer

Sim, este é Billy Zane por baixo das próteses.

O vilão de “Titanic” está irreconhecível como o falecido ator Marlon Brando no primeiro trailer do filme biográfico “Waltzing for Brando”. O longa, escrito e dirigido por Bill Fishman, é baseado em um livro de memórias de Bernard Judge.

O filme se passa entre 1969 e 1974, com Brando se preparando para filmar “O Poderoso Chefão” e “O Último Tango em Paris“. Durante esse tempo, o ator comprou uma ilha inabitável no Taiti e recrutou o arquiteto de Los Angeles, chamado de Judge, interpretado por Jon Heder, para construir o primeiro retiro ecologicamente correto do mundo.

Richard Dreyfuss, Camille Razat, Alaina Huffman, Tia Carrere e James Jagger coestrelam o filme, que agora está procurando um comprador. Anunciado como uma comédia, “Waltzing for Brando” é produzido por Fishman, Zane, Dean Bloxom, Doug Dearth e Brett Kerr.

Assista ao trailer abaixo: