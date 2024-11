Xherdan Shaqiri é um recordista entre os jogadores de futebol europeus

Falando sobre a equipe nacional de futebol da Suíça, podemos nos lembrar de alguns jogadores interessantes. E um dos primeiros certamente será Xherdan Shaqiri, que pode ser considerado uma verdadeira lenda dessa equipe. A propósito, as apostas esportivas online ao vivo podem ser feitas em todos os seus jogos.

Embora em nível de clube a carreira de Shaqiri não tenha sido das melhores, em sua equipe nacional ele sempre esteve entre os líderes e demonstrou grande futebol. Ele não apenas marcou gols regularmente, mas também criou constantemente chances para seus companheiros. Como resultado, com Shaqiri na equipe, a Suíça chegava regularmente às finais dos principais torneios. E é fácil fazer apostas esportivas online para competições internacionais ao vivo na 1xBet, onde elas são constantemente cobertas.

Quanto a Shaqiri, ele tem um registro notável em seu crédito. Ele é o único europeu a marcar gols em seis grandes torneios consecutivos. Especificamente em:

COPA DO MUNDO DE 2014;

Euro 2016;

COPA DO MUNDO DE 2018;

Euro 2020;

COPA DO MUNDO DE 2022;

Euro 2024.

Essa é a melhor prova da grandeza dessa jogadora. Ainda hoje é fácil acompanhá-la em http://www.bra.1xBet.com/pt/line/football, onde todas as suas lutas são cobertas.

É lamentável que Xherdan muitas vezes não tenha tido estabilidade no futebol do clube. Muitas vezes, ele mostrava grandes trechos, mas não podia se orgulhar de um jogo produtivo regular a longa distância. No entanto, seus “flashes” foram suficientes para que os torcedores se lembrassem desse brilhante jogador de futebol por muito tempo. A propósito, na 1xBet é fácil apostar nas partidas de todos os times em que ele jogou. Em quase todos os lugares ele deixou uma marca brilhante.

Os principais pontos fortes de Shaqiri

Shaqiri é um jogador de ataque brilhante que, se tiver o nível certo de liberdade em campo, pode fazer todo tipo de maravilhas. E, na equipe nacional da Suíça, ele as demonstrou regularmente. A propósito, se você download 1xBet apk atualizado, as previsões para os jogos da equipe serão ainda mais convenientes.

Se falarmos sobre Shaqiri e seus pontos fortes, então entre eles estão, sem dúvida, os seguintes:

Ótima visão do campo. Graças a ele, o jogador sempre encontrava a melhor opção para o desenvolvimento do ataque de sua equipe. Excelente técnica. Graças aos dribles, o meio-campista pode vencer qualquer um de seus companheiros de equipe. Deu um golpe. Ele era frequentemente visado e extremamente difícil para os goleiros.

O jogo de Shaqiri foi um verdadeiro deleite para os torcedores. E não apenas para acompanhar as partidas, faça o da versão download atualizado do 1xBet apk. Aqui há uma chance de ganhar de cada usuário adulto.