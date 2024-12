Levantamento aponta que apenas 12,5% da população acreana mora de aluguel; confira

O Brasil em Mapas lançou neste sábado (14) o percentual da população que mora de aluguel no país por estado e capital. Segundo o quadro, no Acre o número de moradores chegam a 12,5%.

O local está entre as unidades federativas com o menor percentual empatando com o Amazonas, e está abaixo do Pará (11,7), Maranhão e Amapá com (10%) e Piauí (9%).

De acordo com a pesquisa que tem como base o Censo 2022 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no total o Brasil possui 21% da população morando de aluguel, ou um em cada cinco brasileiros no país mora de aluguel. A maioria, entretanto, 63% da população residente possuem domicílios próprios.

Em números absolutos, foram 42 milhões de pessoas a declarar viver de aluguel. Após uma queda no número de alugados entre 1980 e 2000, a proporção voltou a crescer. Em 2000 era 12% e 2010, 16,4%. Um crescimento de 8,6 pontos percentuais em 22 anos.