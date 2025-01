2024: o ano em que tivemos de tudo na cultura pop

É assim que nos sentimos ao entrarmos na reta final do ano. Tivemos realmente de tudo em 2024: álbuns que definiram uma era, as Olimpíadas, o retorno dos musicais blockbusters, um hipopótamo pigmeu devastadoramente fofo.

Você pode não se lembrar de tudo, mas nós registramos cada peculiaridade da cultura pop e tendência do TikTok deste ano. E houve muitas surpresas — a eterna recordista Taylor Swift nem entrou na lista este ano. Ter a turnê com maior bilheteria da história provavelmente já é reconhecimento suficiente.

Venha conosco relembrar as tendências e manias que nos ajudaram a atravessar este ano maluco — para o bem ou para o mal.

Melhor interiorana: Chappell Roan

O álbum de estreia da cantora de “Good Luck, Babe!” na verdade foi lançado há mais de um ano, mas 2024 pertenceu a Roan, cujo cabelo flamejante só foi superado por suas músicas quentes e sinceridade cortante. Ela nos cativou com letras lascivas sobre amor entre mulheres, performances elétricas ao vivo que trouxeram o drag para os palcos dos festivais e uma refrescante recusa em se curvar às demandas de uma indústria que frequentemente espreme seus astros até a última gota.

Nossa Princesa do Meio-Oeste está reformulando a música pop à sua imagem e, se as novas músicas que ela tem provocado são alguma indicação, dominará 2025 também.

Melhor trisal: Tashi, Art e Patrick em “Rivais”

Josh O’Connor e Mike Faist disputaram a afeição de Zendaya no grande romance entre jogadores de tênis “Rivais”, começando com um beijo desajeitado a três. Será que esses personagens realmente se importavam uns com os outros? Onde terminava o tênis e começava o sexo entre esses três atletas frustrados? Esperamos que, após aquele final em suspense, este trio tenha se reconciliado (e se beijado).

Letra mais engraçadinha de Sabrina Carpenter: “That’s that me expresso”

Menções honrosas incluem “I know I Mountain Dew it for ya”, “j**k off to lyrics by Leonard Cohen” e o desejo de Carpenter de encontrar “a boy who’s nice that breathes”. Em seu álbum de 2024, “Short n” Sweet”, nossa poeta laureada da luxúria demonstrou seu grande senso de humor.

Melhor filme épico: a review de 4 horas sobre o hotel temático de “Star Wars” da Disney

O aguardado hotel temático interativo “Star Wars: Galactic Starcruiser” da Walt Disney World fechou sem alarde em 2023. Por sorte, a investigadora do YouTube Jenny Nicholson realizou uma autópsia completa do motivo pelo qual o conceito fracassou, incluindo anedotas hilariantemente desanimadoras de sua própria visita. Seu fracasso é uma conclusão antecipada desde o início do vídeo: a experiência do hotel simplesmente não era divertida o suficiente para justificar seu custo exorbitante. Ainda assim, a jornada com Nicholson foram as quatro horas mais agradáveis que passamos online.

Melhor manifesto pop: “Brat”

Este ano, o mundo finalmente percebeu o que os fãs de alt-pop sabem há mais de uma década: Charli XCX é uma estrela. Com “Brat”, a britânica lançou um álbum de sucesso, uma cor, uma campanha presidencial e um estado de espírito. Ser brat é ser a alma da festa enquanto equilibra as demandas de sua carreira e vida pessoal — é dançar até altas horas e acordar na tarde seguinte se perguntando se deveria dar uma pausa na festa para ter filhos. Por esses parâmetros, todos podemos ser brat. Só precisávamos que Charli nos mostrasse o caminho.

Desastre mais engraçado: experiência imersiva de “A Fantástica Fábrica de Chocolate” na Escócia

Deveria ter sido mágico. Mas o evento infantil não licenciado temático de “Willy Wonka” na Escócia não cumpriu nenhuma de suas promessas. Foi realizado em um galpão cavernoso com cenários escassos. Entre seu elenco estava um Oompa Loompa desmoralizado que tinha que distribuir apenas uma jujuba por criança. Inexplicavelmente também apresentava o personagem “O Desconhecido”, que não aparece em nenhuma versão anterior da história.

O elenco fez o possível para manter tudo sob controle, mas nada deu certo com a “Experiência de Chocolate do Willy” — exceto que as filmagens do evento atravessaram o oceano nas redes sociais para que todos pudéssemos nos maravilhar com o quão hilariamente terrível foi.

Truque de mágica prático mais impressionante: maquiagem de porcelana de Pat McGrath

McGrath é nossa principal feiticeira da maquiagem, mas sua arte ascendeu a alturas vertiginosas este ano quando transformou as modelos do desfile de alta costura da Maison Margiela em assustadoras bonecas de porcelana. Sua pele vítrea e opalescente inspirou inúmeros imitadores que quase decifraram o código, até McGrath gentilmente compartilhar seus segredos em uma imperdível transmissão ao vivo no Instagram. Entre os ingredientes mais surpreendentes estavam máscaras faciais removíveis vendidas em farmácias, combinadas, é claro, com a linha de base da McGrath. Arte high-low!

Melhor mistura de ritmos: “Cowboy Carter”, de Beyoncé

É preciso coragem para fazer um cover de uma música tão icônica quanto “Jolene” quando você não é nem Dolly Parton nem sua afilhada, mas se alguém tem permissão para se aproximar do clássico, é Beyoncé. A artista número 1 de todos os tempos da Billboard provou suas credenciais country no Ato II de seu ciclo planejado de três álbuns. Certamente ninguém duvidaria que Bey, uma nativa de Houston com origem creole da Louisiana, é “country o suficiente” após o lançamento desta obra-prima de 27 faixas, certo? Certo?!?!

Melhor filme do ano: “Wicked”

A febre de “Wicked” varreu o mundo mais rápido que o pobre Chistery criou asas. Para nós, fãs de teatro, seu sucesso foi emocionante — os musicais voltaram ao cinema! Ariana Grande pode atuar! Anthony Bridgerton sabe dançar! Professores bodes podem ser negados na efetivação! Nos bastidores, debates sobre iluminação cinematográfica e correção de cor estão fervendo! Fanfictions de Glinda/Elphaba estão florescendo! A cena final está sendo divulgada por fãs filmando ilegalmente dentro dos cinemas! Grande e Cynthia Erivo estão honrando as letras de “Defying Gravity”! E podemos fazer tudo isso novamente no próximo ano com a “Parte II”!

Melhor esquema para enriquecer rápido: sequências de filmes

O que aconteceu com a originalidade? Nove dos 10 filmes de maior bilheteria de 2024 foram sequências (a única exceção é “Wicked”, uma adaptação de um musical baseado em um livro baseado em outro livro, com uma sequência a caminho no próximo ano). Os minions do Gru ainda são loucos por bananas, Kung Fu Panda ainda está chutando, Alegria de “Divertida Mente” ainda subestima Tristeza. Negócios como sempre em Hollywood.

Melhor ataque furtivo: inteligência artificial

A IA já era assunto do momento no ano passado, mas de alguma forma não esperávamos que ela se integrasse tão rapidamente em nossas vidas. De repentinamente tornar os resultados regulares do Google obsoletos, até aumentar rapidamente as emissões de gases de efeito estufa e se tornar uma ameaça de “nível de extinção” para os humanos, segundo o Departamento de Estado dos EUA — simplesmente não pensávamos que a IA nos eliminaria tão rapidamente. Os filmes de ficção científica nos avisaram, mas não ouvimos. Bem jogado, IA, bem jogado.

Cara mais fofinha e amassável: Moo Deng

Enquanto o pequeno bebê Haggis quase usurpou sua coroa, Moo Deng reinou suprema este ano. De suas bochechas gordinhas à sua propensão para morder, não é de admirar que a pequena hipopótamo pigmeu tenha se tornado viral este ano, dominando o ciclo de mídia por meses. Não conseguíamos ter o suficiente dela. Quem nunca ficou irritado e quis morder o joelho de alguém? Ela é uma pigmeia para o povo.

Melhor execução pública: Drake vs. Kendrick Lamar

Drake teve um ano difícil. É complicado quando seu nemesis da indústria (Kendrick Lamar) lança uma série de faixas diss essencialmente chamando você de fraude, uma das quais (“Not Like Us”) foi tripla platina em muitas festas de verão. Como golpe final, a NFL nomeou Kendrick como atração do intervalo do Super Bowl do próximo ano, efetivamente consolidando-o como o vencedor da disputa (que de alguma forma ainda continua). A tentativa de Drake de uma batalha legal apenas torna todo o caso ainda mais difícil de assistir, um último esforço de um homem que sabe que já perdeu. Que pena.

Melhor planta da indústria: Glen Powell

Ah, então devemos acreditar que um homem de 1,83m do Texas com o maxilar mais definido que já vimos e um cachorrinho fofo chamado Brisket simplesmente surgiu em Hollywood organicamente e conquistou o coração coletivo da nação em um ano cheio de turbulências???? Faça-me o favor. Nós o amamos em “Twisters”, mas não somos tolos.

Melhor obsessão de Hollywood: MILFs

“Uma Ideia de Você”, “Babygirl”, “Tudo Em Família”, “Entre os Templos”. No grande esquema das coisas, quatro filmes sobre o mesmo assunto podem não parecer muito. Mas que todos os quatro têm algo a ver com mulheres mais velhas se envolvendo com homens mais jovens? Todos lançados este ano? Hmmmmmm. Hollywood, o que você está tentando nos dizer?

Melhor novela: Jennifer Lopez e Ben Affleck

Desde a inclusão das cartas de amor de Ben em um fracasso crítico de filme em fevereiro, até um processo de divórcio altamente público em agosto, Jennifer Lopez teve uma reviravolta selvagem no coração este ano. E, para o bem ou para o mal, tivemos acesso a tudo isso. Agora, de alguma forma, Jennifer Garner (ex-esposa de Ben) está sendo atingida, Jenny from the Block está fazendo manchetes por suas escolhas de moda reveladoras, e estamos todos em transe, assistindo à confusão de casa através de nossas telas.

Melhor maneira de abandonar os aplicativos de namoro: concursos de sósias de celebridades

Aplicativos de namoro são tão 2023. Largue seu telefone e vá para as ruas! Procurando um sósia de Jeremy Allen White? Que tal uma cópia do Dev Patel? Zendaya é mais sua praia? Timothée Chalamet? O já mencionado produto da indústria Glen Powell? Seja o que você estiver procurando, há um concurso de sósias para você.