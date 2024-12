‘A internet é podre’: Ana Castela faz alerta sobre fotos nuas falsas que circulam na internet

Ana Castela, que em 2025 mergulhará de cabeça no pop, usou as redes sociais para fazer um desabafo nesta sexta-feira (27). Nos stories, a “boiadeira” que negou uma lipo HD se revoltou com nudes fakes com sua imagem rodando pela web. Os registros criminosos são feitos a partir da inteligência artificial e foram compartilhados em diversos sites de conteúdo adulto. “A internet é podre”, detonou ela.

No Instagram, a vencedora de um Grammy Latino publicou duas notas, além de um vídeo enfatizando a sua preocupação com o meio digital e alertando os seguidores. “Ai, ai… vamos lá. Estão fazendo imagens/ vídeos +18 falsos meus e estão circulando por aí, acho que no Telegram!? Não sei. Enfim, é falso. Tomem cuidado. A internet é podre”, justificou a jovem, que coleciona botas de “cowgirl”.

“Sei que sou linda, mas não preciso disso e todo dia vejo algo relacionado com meu nome… seja em sites adultos, Only [Fans]… de que paguei alguém sensitivo pra saber do meu futuro. Eu não faço isso! Tudo fake! Que Deus me dê mais paciência em 2025, amém!”, complementou a voz de “Pipoco”, tentando dar um tom mais descontraído para o assunto extremamente delicado. “Tão fazendo até figurinha, galera! Por favor, não espalhem. É falso!”, destacou.

Por fim, com seu humor ácido, Ana brincou com uma imagem dos próprios pés em um chinelo branco. “Agora, foto de pé a gente conversa”, escreveu, fazendo alusão a um dos maiores fetiches das plataformas com esse tipo de conteúdo.

Ana Castela revela planos para 2025

Depois da separação de Gustavo Mioto, Ana falou sobre seus desejos para 2025 durante uma participação no WME Awards by Billboard Brasil.”O que mais quero para o ano que vem é lançar meu álbum pop, vai ter umas surpresinhas. Quero me aventurar no pop, na dança, vamos ver como vai ser”, disse a artista para a Billboard Brasil.

“Tem meu Navio, eu vou ser embaixadora do Barretão, 70 anos, Herança Boiadeira 2, outro DVD só com modão”, completou a artista, sem citar sua vida pessoal e amorosa na entrevista.