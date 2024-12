Acre lidera lista dos homens mais feios do país, segundo pesquisa publicada no antigo Twitter

Pesquisa em 26 das 27 unidades da federação brasileira – exceto o Distrito Federal – sobre quais são os estados que lideram as taxas de onde estão os homens mais bonitos e atraentes do Brasil coloca o Acre em 25º lugar no ranking nacional. Em matéria de feiúra, o Acre perde apenas para os homens do Estado de Mato Grosso, que ocupa o 26º lugar, segundo a pesquisa.

A pesquisa foi divulgada pelo Acervo Awards no X (antigo Twitter) e vem gerando grande repercussão nas redes sociais ao ranquear os estados brasileiros com os homens mais atraentes. O estudo revelou que o Rio Grande do Sul ocupa a primeira posição, seguido de perto pelo Rio de Janeiro e pela Bahia.

Por outro lado, os estados que ficaram nas últimas posições incluem Mato Grosso (26º), Acre (25º), Piauí (24º), Ceará (23º), Maranhão (22º) e Pará (21º). No ranking dos estados do Norte, Rondônia se destacou ao alcançar a 15ª posição.

O levantamento movimentou as redes sociais, com internautas compartilhando opiniões, brincadeiras e autocríticas. Muitos defenderam a beleza dos homens de seus respectivos estados, enquanto outros encararam o resultado de forma bem-humorada.

O Acervo Awards, conhecido por seus rankings inusitados, continua a gerar discussões e interações frequentes entre seus seguidores, mantendo o engajamento nas redes sociais com temas polêmicos e curiosos.