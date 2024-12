A secretária de Atenção à Saúde do Acre, Ana Cristina, destacou a baixa cobertura vacinal contra a dengue no estado durante entrevista a TV Gazeta. Apenas 29% da população está imunizada, índice registrado no período sazonal da doença, quando os casos aumentam devido às chuvas e ao acúmulo de água.

Segundo Ana Cristina, os focos do mosquito estão principalmente dentro das casas. Ela afirmou ainda que as unidades de saúde estão preparadas para atender pacientes, mas destacou a importância da prevenção para evitar internações e casos graves que demandem leitos de UTI.

A secretária informou que sintomas como febre alta, dores no corpo e mal-estar devem ser tratados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Ela explicou que as UBS atendem e encaminham casos mais graves para as UPAs, enquanto o pronto-socorro é direcionado a emergências, como traumas e acidentes graves

Além da dengue, Ana Cristina informou sobre a baixa adesão à vacinação contra a influenza. Em 2023, 13% da população foi vacinada contra o vírus, índice que subiu para 29% em 2024.

“Estamos vendo um aumento nos casos de influenza e Covid-19. A Covid apresenta sintomas leves, enquanto a influenza e outros vírus respiratórios, como o rinovírus, têm causado quadros mais severos. Manter a carteira de vacinação atualizada é importante”, disse.

A Secretaria de Saúde recomendou o uso de máscaras em unidades de saúde e orientou a população sobre o calendário vacinal. Com o período sazonal da dengue, ações como eliminar focos de mosquito e atualizar a vacinação são medidas indicadas pela secretaria.