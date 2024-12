A Diretoria de Inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) divulgou diversos dados que apresentam uma redução de 16,92% nas Mortes Violentas Intencionais (MVIs).

O intervalo analisado pela Sejusp é entre 1 de novembro e 30 de novembro, em relação ao mesmo período do ano de 2023. Na capital os índices são maiores, com a diminuição de 24,51% dos casos.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, fala sobre as ações que levaram à redução dos casos de mortes violentas. “Essa redução reflete o esforço das forças policiais, e continuaremos trabalhando para reduzir mais os índices a serem reduzidos”.

Os dados sobre furtos e roubos também diminuíram no estado, com redução de 11,44% e 35,36%, respectivamente, já na capital a queda foi de 36,57% para roubos e 13,76 para furtos.

No que toca os crimes contra mulheres, a redução é de 1,38% no estado do Acre, enquanto em Rio Branco este índice teve retração de 3.03%.