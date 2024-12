O Acre está entre os estados com as menores coberturas vacinais contra o HPV no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, divulgados nesta semana. A vacina, indicada para meninas e meninos de 9 a 14 anos, é parte de uma estratégia nacional de prevenção ao vírus, responsável por infecções e pelo desenvolvimento de cânceres, como o de colo de útero.

Em âmbito nacional, os dados se aproximam dos 90% de imunização no público-alvo. Até o 2023, 85% das crianças e adolescentes nessa faixa etária já haviam sido vacinados, e, entre os jovens de 14 anos, a cobertura chegou a 96%. Apesar dos avanços, alguns estados além do Acre estão aquém dos índices esperados, como Rio de Janeiro, Amapá, Roraima e Distrito Federal.

Entre 2022 e 2023, o Brasil registrou um aumento de 42% no número de doses aplicadas, passando de 4,3 milhões para 6,1 milhões. No público feminino, o crescimento foi de 16%, enquanto, entre os meninos o aumento chegou a 70%. Ainda assim, desde o início da vacinação em 2014, a cobertura entre os meninos permanece 24,2 pontos percentuais abaixo da registrada entre as meninas.

Para enfrentar as lacunas na imunização, o Ministério da Saúde intensificou ações nas escolas. Segundo o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Eder Gatti, essas iniciativas são para atingir o público adolescente, que tem menor frequência em unidades de saúde. “Precisamos fortalecer a vacinação nas escolas para ampliar o alcance da imunização”, afirmou.

As campanhas agora irão focar nos adolescentes de 15 a 19 anos que perderam a oportunidade de receber a vacina dentro da faixa etária recomendada. No Acre, esforços devem ser concentrados para reverter os baixos índices de imunização, garantindo a proteção contra o HPV e suas consequências à saúde pública.