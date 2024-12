Adolescentes vão beber na casa de parentes e quase são mortos por disparo de arma de fogo em Rio Branco

Dois adolescentes de 16 anos foram vítimas de uma tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira (30), dentro de uma residência na Vila Maria, na região do Distrito Industrial, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, os dois adolescentes são amigos e moram em bairros distintos de Rio Branco. No sábado, um deles chamou o outro para beber na casa do pai.

Durante três dias, os adolescentes ficaram no local consumindo bebida alcoólica e afrontando membros de uma facção que comanda o bairro. Eles tinham supostas características de pertencer a uma organização criminosa rival à que domina a área.

No início da noite desta segunda-feira, um homem não identificado, armado com uma escopeta, invadiu a residência e atirou contra os dois adolescentes. Os chumbos atingiram o tórax, o braço esquerdo e o quadril de um deles. O outro teve o dedo da mão esquerda dilacerado pelo impacto do disparo. Após a ação, o criminoso fugiu.

O pai de uma das vítimas ajudou os adolescentes, colocando-os dentro de um veículo modelo Gol, de cor prata, e os levou em direção ao pronto-socorro.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) interceptou o veículo nas proximidades da rotatória do Conjunto Universitário, ainda na BR-364. Após os primeiros atendimentos, os adolescentes foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permaneceram em estado de saúde estável.

Policiais militares do 1° Batalhão colheram informações para tentar localizar o autor do crime, mas ele não foi encontrado até o momento.

Agentes da Polícia Civil, integrantes da Equipe de Pronto Emprego (EPE), também realizaram as primeiras investigações. O caso será apurado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja fotos: