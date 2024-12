Alerta! Nenhum município do Acre atingiu nem metade de cobertura vacinal de gripe em 2024

Na última semana, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou os dados referentes à campanha de vacinação de Influenza em 2024.

Os números apresentados no boletim não são tão positivos. No geral, o Acre só conseguiu atingir pouco mais de 17% da cobertura vacinal no ano.

Além disso, até o momento, nenhum município do estado conseguiu atingir nem metade da cobertura do imunizante.

Entre os municípios, os isolados apresentam as melhores coberturas. Quem lidera é Porto Walter, com 47,53%, seguido de Jordão, com 37,34%.

A capital Rio Branco, que tem o maior número de habitantes, registrou apenas 30,48% de cobertura. No final da lista, Porto Acre, com 17,22%, apresentou o menor índice de cobertura entre todos os municípios.

Situação dos grupos prioritários

A situação também não é satisfatória entre os membros dos chamados ‘grupos prioritários’, aqueles que essencialmente precisam ser imunizados. Nenhum grupo conseguiu 50% de cobertura vacinal.

Apenas 33,08% do grupo prioritário de crianças foram imunizados, seguida de indígenas (29,92%), idosos (24,94%), idosos (24,94%), gestantes (18,85) e trabalhadores da Saúde, com apenas 15,03% de cobertura.

A Sesacre lembra que se você corre maior risco, a vacinação contra a gripe é especialmente importante.

“Quando você é vacinado, você reduz seu risco de ficar doente com gripe e possivelmente ser hospitalizado ou morrer de gripe. O Ministério da Saúde recomenda tratamento antiviral rápido contra gripe para pessoas com maior risco de complicações sérias, que tenham infecção por gripe ou suspeita de infecção por gripe”, explicou o boletim.

Inicialmente com previsão de término para 26 de outubro, a data foi prorrogada até 31 de janeiro de 2025. A medida visa ampliar o alcance da imunização da população, especialmente devido ao baixo índice de cobertura vacinal registrado até o momento. A população-alvo da campanha no Acre é composta por 311.069 pessoas.

A importância da vacinação

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, ressaltou a importância da vacinação como uma das principais formas de prevenção contra a gripe e suas complicações. “Reforçamos a vacinação contra a influenza, considerando que é uma das medidas de maior importância para proteger contra a doença, suas complicações e óbitos, além de contribuir para a redução da circulação viral na população em geral, especialmente entre os indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco”, afirmou.

A coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles, também destacou a necessidade de a população buscar a vacinação o quanto antes: “É fundamental que a população não deixe para se vacinar de última hora, principalmente com a chegada do inverno amazônico”, ressaltou.