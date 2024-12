Alunos acreanos recebem medalhas da 4ª Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

Nesta terça-feira, 03/12, os estudantes acreanos receberam as medalhas pela participação na 4ª Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE). Ao todo, 19 alunos de escolas de Capixaba, Rio Branco e Cruzeiro do Sul irão receber a premiação. A nota mais alta foi alcançada por Laura Abisaque da escola Argentina Pereira Feitosa, localizada em Capixaba.

O diretor-presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier, foi entregar a premiação em Capixaba e falou da importância desse tipo de iniciativa e da participação das escolas na ONEE.

“As Olímpiadas de Eficiência Energética não são apenas uma oportunidade para discutir avanços tecnológicos e soluções energéticas através de uma olimpíada nacional, mas também um espaço para fortalecer laços comunitários e promover o crescimento econômico local. A presença da Energisa neste evento reforça a importância de parcerias sólidas e compromisso em fornecer energia de qualidade, acessível e sustentável para todos os acreanos”, detalhou.

Em Cruzeiro do Sul, as medalhas foram entregues para os alunos da escola São José. Em Rio Branco, a entrega vai acontecer ainda essa semana no Colégio Militar Tiradentes e Dom Pedro II.

Os estudantes que foram premiados com medalhas de ouro, prata e bronze na ONEE estão automaticamente classificados para a 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) do ano seguinte, sem a necessidade de participação na 1ª fase da ONC.

Sobre a ONEE

O objetivo da Olimpíada é engajar estudantes de todo o país em atividades que promovam a eficiência energética e a sustentabilidade, além de incentivar a educação sobre o consumo consciente de energia.

A ONEE é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e conta com a coordenação do Instituto da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), tendo a participação das 11 distribuidoras da Energisa e demais concessionárias do país.