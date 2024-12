Alvo de operação da PF, André Borges fala pela 1ª vez sobre acusações e diz que é inocente

A boate Moon Club, localizada em Rio Branco (AC), foi um dos alvos da operação “Sete Ouros”, deflagrada pela Polícia Federal nas primeiras horas desta quinta-feira (5).

A ação investiga um grupo criminoso acusado de fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro, com a utilização de empresas de fachada e contas de terceiros, conhecidas como “laranjas”.

Segundo a PF, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão: sete na capital acreana e um na cidade de Itapema (SC). A operação teve início após a identificação, na Base Nacional de Fraudes Bancárias Eletrônicas (Base Tentáculos), de movimentações financeiras suspeitas, incluindo pagamentos de boletos com recursos de contas fraudadas.

A boate Moon Club é de propriedade do empresário André Borges, que, diante da repercussão do caso, emitiu uma nota pública reafirmando sua inocência e garantindo total colaboração com as autoridades competentes.

Na nota, André destaca: “Desde o início da investigação, tenho colaborado integralmente com as autoridades competentes, fornecendo todas as informações necessárias para o esclarecimento dos fatos. Reafirmo com convicção minha inocência e meu compromisso com a verdade.“ Ele também frisou sua trajetória ética e o respeito às leis ao longo de sua vida profissional e pessoal.

A íntegra da nota foi divulgada para esclarecer os fatos e reforçar o compromisso do empresário com a transparência. Confira abaixo:

Nota Pública de André Borges

Diante das matérias a mim vinculadas, venho, com serenidade e respeito, manifestar-me sobre as recentes notícias envolvendo meu nome em uma investigação conduzida pelas autoridades policiais.

Sempre conduzi minhas atividades pessoais e profissionais de forma ética, transparente e com total respeito às leis. Desde o início da investigação, tenho colaborado integralmente com as autoridades competentes, fornecendo todas as informações necessárias para o esclarecimento dos fatos. Reafirmo com convicção minha inocência e meu compromisso com a verdade.

Venho de uma família de grande prestígio em nossa cidade, amplamente conhecida e respeitada por sua integridade e conduta ilibada. Nunca, em minha trajetória, me envolvi com qualquer ato ilícito, pois sempre busco agir de acordo com valores que me foram ensinados.

Estou seguro de que a investigação esclarecerá todas as questões levantadas. Reitero minha disposição em continuar colaborando de forma proativa e responsável, pois acredito que a verdade prevalecerá.

Agradeço às pessoas que têm demonstrado apoio e compreensão neste momento delicado.

Atenciosamente,

André Borges