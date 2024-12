Amor na linha de frente: Mulheres ucranianas enfrentam viagens perigosas para manter famílias unidas

Tudo aconteceu muito rápido. No primeiro encontro de Damina Serbyn e Roman Myronenko, eles foram a um teatro em Kiev, a capital da Ucrânia, e ela sussurrou no ouvido dele: “acho que me apaixonei por você”. Pouco depois, eles se casaram. E, logo em seguida, ele foi enviado de volta à frente de batalha na guerra contra a Rússia. Em um curto espaço de tempo, ela passou da felicidade do encontro com alguém especial para uma vida sozinha, viajando por horas a cada duas semanas para ver o marido, vice-comandante de um batalhão de drones baseado perto da cidade de Kharkiv, no nordeste do país.