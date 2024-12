Ana Maria Braga dá fora em Tati Machado e web reage: “Misericórdia”

Na manhã desta segunda-feira (16/12), Tati Machado ficou sem graça ao tomar um “puxão de orelha” de Ana Maria Braga. Durante a transmissão de uma matéria de moda no Mais Você, a veterana tomou uma atitude contra a artista, que chamou atenção da web, rendeu algumas críticas e foi parar entre os assuntos mais citados.

“Que isso? Você está cantando? Fala direito, mulher! Não aguento isso aqui, não. Tati Machado café da manhã na Ana Maria Braga. Não aguento isso, não. Cai na real”, disse Ana Maria enquanto Tati “cantava” a chamada da matéria.

Em seguida, depois do deboche, a apresentadora caiu na real e ponderou: “Não estou brigando com você, não. Você sabe disso. Senão, alguém vai dizer que briguei com ela.”

Sem graça, Machado solta umas risadas, seguida de Ana. Ela pede que a colega do louro Mané prossiga, para poder se recompor da “piada”.

No X, usuários deixaram opiniões contra Ana Maria Braga e em defesa de Tati Machado. “Gente! E esse constrangimento que a Ana Maria Braga fez a Tati Machado passar agora? Senhor de Misericórdia… Tati forçou tanto uma risada para amenizar o constrangimento”, observou um.

“Meu Deus, que desnecessária a Ana Maria Braga”, “Morrendo com a Ana Maria Braga mandando a Tati Machado falar direito” e “Meu Deus, véi! Alguém aposenta a Ana Maria Braga. Ela simplesmente constrangendo a menina lá”, foram outras reações.