Anac dos EUA proíbe drones em Nova Jersey após onda de teorias conspiratórias

A Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos – a Anac de lá – proibiu o uso de drones em 22 áreas de Nova Jersey a partir desta sexta-feira (20). A proibição vem por conta de preocupações com segurança após milhares de relatos de “avistamentos misteriosos“.

A proibição temporária, válida até 17 de janeiro, cobre uma milha náutica (aproximadamente dois quilômetros) ao redor das áreas afetadas e inclui restrições de voo a até cerca de 122 metros de altitude.

Proibição da FAA permite uso de força letal contra drones e interceptação de pilotos

A medida da FAA permite o uso de força letal contra drones que apresentem ameaças iminentes. E prevê que pilotos de drones não autorizados possam ser interceptados, detidos e interrogados pelas autoridades.

A decisão amplia as restrições anteriores, inicialmente implementadas no Condado de Morris e no Trump National Golf Club em Bedminster. Agora, a área coberta pela proibição se estende a uma parte significativa de Nova Jersey.

Milhares de avistamentos de drones têm gerado preocupações e especulações na área metropolitana de Nova York, mas informações oficiais permanecem escassas.

Autoridades reconhecem que alguns avistamentos podem estar relacionados a drones comerciais, de hobby ou de aplicação da lei, além de aeronaves tripuladas e até estrelas mal identificadas.

Apesar de uma declaração conjunta da FAA, FBI, Departamento de Segurança Interna e Departamento de Defesa afirmar que os drones não representam um risco direto à segurança nacional, o mistério continua a gerar inquietação e teorias da conspiração nas redes sociais.

Drones misteriosos causam pânico (e teorias conspiratórias) nas redes sociais

Avistamentos de drones em Nova Jersey, nos Estados Unidos, viraram material para teorias conspiratórias em postagens nas redes sociais (TikTok, Facebook e X, principalmente) nos últimos dias.

Apesar do frenesi, nenhuma dessas alegações foi comprovada. Mesmo assim, autoridades estaduais e federais enfrentam dificuldades para conter a disseminação do pânico e das teorias da conspiração.

As teorias sugerem invasões planejadas para atacar infraestruturas sensíveis – pontes e usinas nucleares, por exemplo. Entre as especulações, surgem acusações de espionagem iraniana e vigilância militar dos EUA.