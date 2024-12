Andressa Urach termina namoro 7 dias após tatuar nome de ator pornô

A vida amorosa de Andressa Urach foi bastante movimentada em 2024. Após término do namoro com Lucas Ferraz, a atriz pornô deu uma chance para Mari Ávila, mas o relacionamento acabou com traição e muitas lágrimas.

Intensa, Andressa Urach foi infiel com Mari Ávila por que se apaixonou por Kylian Cria, cujo nome verdadeiro é Cassiano. Em apenas um dia de namoro, os dois decidiram cravar o amor e tatuaram seus nomes, um na pele do outro.

Mas sete dias depois de assumir o novo namoro, Andressa Urach usou as redes sociais para revelar que está novamente solteira. “Essa noite eu e Kylian terminamos. E hoje é aniversário dele! Desejo muito sucesso na tua vida. Que Deus realize todos os desejos do seu coração”, disse, acrescentando na legenda: “Sou intensa, sim. Foi muito bom enquanto durou”.