O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas divulgou recentemente um levantamento com diversos dados acerca das comunidades indígenas por todo o Brasil, o que ajuda a compreender como a população do país é formada.

O estado do Acre também teve dados apresentados pelo órgão de pesquisa, dentre eles, a quantidade de indígenas presentes em cada um dos 22 municípios do estado, revelando que há apenas um município acreano em que a maior parte da população é considerada como indígena: Santa Rosa do Purus.

A cidade conta com um total de 6.723 habitantes de acordo com o levantamento feito pelo IBGE, sendo que deste montante total, 4.297 deles são considerados indígenas, o que representa 63,91% dos habitantes do município.

Junto de Santa Rosa do Purus, entre as cidades com maior percentual de indígenas em sua população, estão Jordão, com 4.115 registros dentro do parâmetro, o que representa 44,62% da população, enquanto o terceiro lugar fica com Marechal Thaumaturgo, com 3.335 indígenas, que representam 19,63%.

Já os municípios com menor percentual de indígenas na população são: Senador Guiomard, com 0,16%, Epitaciolândia com 0,14% e o município com menor porcentagem de população indígena é capixaba, com 0,07%.