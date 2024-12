Apesar do avanço da Covid, UTIs não enfrentam superlotação na capital, mas situação piora no Juruá

Apesar do aumento dos casos de Covid-19 e síndromes gripais, não existe superlotação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em Rio Branco e vários leitos de UTI estão disponíveis nos hospitais, caso seja necessário, é o que diz o Observatório de Saúde da Sesacre.

A última atualização desta quarta-feira (25) mostra a quantidade de leitos disponíveis: são 07 leitos de UTI Adulto na Fundracre (dos 18 ofertados) e outros 5 no Hospital Santa Juliana (dos 20 ofertados).

Em Cruzeiro do Sul, os 10 únicos leitos de UTI para adultos estão ocupados no Hospital Regional do Juruá. É o único local onde a situação é mais crítica.

Já na pediatria, dos 20 Leitos de UTI pediátricos no Hospital Iolanda Costa e Silva, 14 estão ocupados.

O monitoramento mostra ainda os números específicos do Huerb, com a quantidade de 15.441 internações, no geral, neste ano, sendo 998 internações neste mês de dezembro, 104 internações somente nesta semana e a quantidade de 2 internações na data de hoje, 25.

Os leitos permanecem disponíveis porque os casos de COVID registrados não são graves, apesar do aumento de pessoas contaminados, é o que diz o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

“Nenhum caso agravou. As UTIs seguem sem casos graves, graças à vacinação. Depois da vacinação em massa, não tivemos agravamento dos casos”, destacou.