Em apenas uma semana, casos de COVID aumentam 426% em Rio Branco; Saúde emite alerta

No último dia 16 de dezembro, segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) de Rio Branco, por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), com base na situação epidemiológica emitiu uma nota de alerta, informando sobre um aumento significativo dos casos confirmados de COVID- 19. De uma semana (SE 49) para a outra (SE 50), houve um aumento de 426%. O ContilNet teve acesso a nota divulgada pela pasta.

A diretora da Vigilância Sanitária emitiu a nota com o objetivo de informar e orientar os profissionais de saúde/Foto:Na semana epidemiológica (SE) 50, registrou 121 casos da doença, com um crescimento de 426% comparado se comparado a SE anterior (SE) 49, que teve apenas 23 casos.

A diretora da Vigilância Sanitária emitiu a nota com o objetivo de informar e orientar os profissionais de saúde, para que se mantenham ALERTA para a identificação precoce de casos de COVID-19 a fim de prevenir a evolução para gravidade e enfatizar medidas de controle e prevenção de novos casos.

Na manhã desta quarta-feira (18), uma reunião com o Conselho Municipal de Saúde está em andamento para traçar metas de prevenção e combate, a fim de minimizar esses números.