Após clamor de mãe, deputado pede repatriação de jovem internado em UTI no Paraguai

O deputado federal Eduardo Velloso encaminhou nesta quinta-feira (26) um ofício ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, solicitando a repatriação urgente de Vinícius Lima Guimarães, jovem acreano internado em estado grave em uma unidade de terapia intensiva (UTI) no Paraguai após um acidente de trânsito.

No documento, Velloso destaca a gravidade do quadro de saúde do jovem e a necessidade de sua transferência para o Brasil, onde poderia receber tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

ENTENDA: Estudante acreano sofre acidente no Paraguai e fica internado na UTI

“Considerando a gravidade de sua situação, é imprescindível que ele receba os cuidados médicos adequados no Brasil, especialmente no que se refere ao acesso ao SUS”, afirma o deputado no ofício.

A família de Vinícius vem mobilizando esforços para trazê-lo de volta ao Acre, enfrentando dificuldades financeiras e burocráticas. A situação ganhou destaque nas redes sociais e em veículos de comunicação locais, sensibilizando a opinião pública e gerando apoio à causa.

Segundo Velloso, o pedido ao Itamaraty visa agilizar os trâmites necessários para a repatriação, garantindo que o jovem tenha acesso a cuidados médicos especializados em sua terra natal. “É uma questão humanitária e de solidariedade ao nosso conterrâneo”, declarou o parlamentar.

A resposta do Ministério das Relações Exteriores ainda não foi divulgada, mas a expectativa é de que o caso receba atenção especial devido à sua urgência. Vinícius Lima Guimarães permanece internado em uma UTI no Paraguai, enquanto sua família aguarda por soluções rápidas para sua transferência ao Brasil.