Após denúncia anônima, PM apreendem mais de 37 kg de skunk no Segundo Distrito de Rio Branco

Mais de 37,5 quilos de skunk foram apreendidos na tarde deste sábado (7) dentro de uma residência localizada em um ramal no Santa Maria, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de policiais do Grupamento Tático do 2° Batalhão da Polícia Militar do Acre, a equipe estava em patrulhamento de rotina entre os ramais da Garapeira e Castanheira, quando foi parada por um morador da região que fez uma denúncia anônima. Ele informou aos policiais que dentro de uma residência haveria entorpecentes e que havia intensa movimentação de veículos no local.

De posse da informação, os militares foram até a casa, localizada na Travessa Corinthians, e, por cima do muro, avistaram um volume dentro de panelas de pressão. As embalagens eram coloridas, semelhantes às apreendidas pela mesma equipe especializada no dia anterior.

Os PMs entraram pelo portão e encontraram grande quantidade de droga armazenada no local, totalizando pelo menos 37,5 quilos. Não foi possível identificar o proprietário do imóvel nem o dono das drogas.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), localizada no bairro Bosque, onde o caso será investigado pela Polícia Civil de Rio Branco.