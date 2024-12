Arte e solidariedade se unem para o III Recital Beneficente de Ana Flávia Lavocat & Amigos; VEJA FOTOS

Música e Solidariedade no III Recital Beneficente de Ana Flávia Lavocat & Amigos

Na noite desta terça, 3, a arte e a generosidade se uniram em uma causa nobre durante o III Recital Beneficente de Ana Flávia Lavocat&Amigos, realizado na encantadora Usina de Arte João Donato.

O evento, que já se tornou uma tradição no calendário cultural, foi promovido em prol da Casa de Apoio Amigos do Peito, instituição que desempenha um papel essencial no amparo a quem mais precisa.

A pianista Ana Flávia, conhecida por seu talento e sensibilidade, encantou o público com interpretações musicais emocionantes de piano, violino e baixo, ao lado de amigos igualmente talentosos.

A atmosfera foi de pura harmonia, com música de qualidade, aplausos calorosos e um público comprometido em transformar solidariedade em ação.

Os recursos arrecadados serão destinados à manutenção e ampliação das atividades da Casa de Apoio Amigos do Peito, reafirmando a importância de eventos como este para fortalecer a corrente do bem.

Ana Flávia e sua equipe agradecem a todos que participaram e contribuíram para o sucesso do recital, demonstrando que a música é uma poderosa aliada na construção de um mundo mais justo e acolhedor.

Que venham os próximos recitais! Sob as lentes de James Pequeno, confiram alguns flashes.

FORMOU

O último final de semana foi de muitas emoções para Ricardo Mesquita que viveu momentos marcantes de sua vida: a tão sonhada formatura em medicina. Rodeado da família e amigos, Ricardo comemorou com muita alegria essa grande conquista, fruto de anos de dedicação e esforço. O recém-formado seguirá uma brilhante trajetória na cidade de Passo fundo – RS, onde irá residir junto com sua esposa Lourdes Yara. Sucesso!

MARIA, MÃE DE JESUS!

Voce não pode perder! Pura emoção e fé no palco é o que contém a peça teatral Maria, Mãe de jesus, com a talentosa Marita Cury com uma interpretação emocionante que nos transporta para os momentos mais marcantes da história de Maria.