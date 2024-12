Artista da Naughty Dog gera polêmica ao criar uma versão “diferente” de Eve, protagonista de Stellar Blade

Desde que foi revelado para o mundo, algo que chamou bastante atenção em Stellar Blade foi sua protagonista, conhecida como Eve, que apresenta um belo visual, gerando certas discussões na época.

Agora, uma nova polêmica surgiu nas redes sociais, com centenas de jogadores enfurecidos com uma imagem compartilhada pelo perfil do jogo. A imagem em si foi criada por um artista da Naughty Dog, Nam Hyoung Taek.

O motivo dessa revolta dos jogadores é que muitos estão acusando o artista da Naughty Dog de deturpar Eve propositalmente. Outros alegam que parece um homem fazendo cosplay de Eve.

Veja a publicação:

As maiores reclamações dizem respeito ao rosto de Eve no desenho, que está completamente diferente do visual que conhecemos. O trabalho de Nam Hyoung Taek também foi chamado de presente de Natal desnecessário.

É importante destacar que os próprios desenvolvedores de Stellar Blade compartilharam o trabalho do artista da Naughty Dog, agradecendo-lhe pelo seu trabalho, algo que também não agradou aos jogadores.

Stellar Blade já está disponível para PS5.