O prazo para inscrições no processo seletivo do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) termina nesta quinta-feira (19). A seleção oferece quatro vagas para preenchimento imediato e 300 para cadastro reserva no cargo de juiz leigo.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do site www.universidadepatativa.com.br, com pagamento de taxa no valor de R$ 100.

Para concorrer, é necessário possuir curso superior em direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e, no mínimo, dois anos de experiência em advocacia.

Os contratados terão vínculo de trabalho com duração inicial de dois anos, prorrogável por mais dois, e carga horária de 40 horas semanais. A remuneração será baseada na produtividade.

O certame é organizado pela Universidade Patativa do Assaré (UPA). Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (88) 3512-2450 ou pelo e-mail [email protected].