Avião com quatro pessoas a bordo está desaparecido na Amazônia desde o último dia 20

Há um avião de pequeno porte, com quatro pessoas a bordo, perdido na Amazônia brasileira, na região de Manicoré, no Estado do Amazonas. O avião, o piloto Rodrigo Boer Machado, de 29 anos, e seus passageiros estão desaparecidos desde o dia 20 de dezembro, conforme informa a FAB (Força Aérea Brasileira), que continua realizando buscas pela pequena aeronave.

As forças de segurança estaduais amazonenses também participam das buscas, com a colaboração de policiais locais e cães farejadores, na floresta. As forças de segurança informaram que a família do piloto disse que o comandante entrou em contato, antes da última decolagem, e informou que iria para a Amazônia e que ficaria, no mínimo, dois dias sem contato. Como isso aconteceu e já havia se passado mais de dois dias, a segurança foi informada sobre o desaparecimento. A FAB confirmou que a aeronave havia se desviado de sua rota original. O último sinal conhecido do avião foi registrado em Manicoré. Moradores da área relataram a possibilidade de uma queda nas proximidades da comunidade de Bom Jesus, o que levou a FAB a intensificar as buscas na região.

As equipes de busca estão concentradas em uma vasta área de 550 km², mas, até o momento, não foram encontrados vestígios do avião desaparecido. A aeronave não havia apresentado um plano de voo, o que complica ainda mais as operações de resgate.