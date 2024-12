Avião no RS: a caminho de Gramado, Leite diz que não há sobreviventes

O governador Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, confirmou que irá para Gramado (RS) após um avião cair na cidade neste domingo (22/12). Informações passadas para o governador indicam que não há sobreviventes.

“No momento, a prioridade é garantir o isolamento da área e atender as vítimas que sofreram ferimentos. Infelizmente, as informações iniciais dão conta de que os ocupantes da aeronave não sobreviveram”, disse no X.

Segundo a Defesa Civil, 9 pessoas morreram. O piloto era o dono do avião. Além disso, ao menos 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital local, a maioria por inalar fumaça.

O avião atingiu uma pousada e uma loja de móveis na Avenida das Hortênsias, causando incêndio.

“Estou acompanhando junto às forças de segurança do Estado o triste episódio de queda de uma aeronave em Gramado. Estamos com todo o efetivo do município e de Canela mobilizado para atender a ocorrência. Também estou me deslocando para acompanhar a operação no local”, falou o governador.