Bayern de Munique x RB Leipzig pelo Campeonato Alemão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Líder do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique volta a campo pela competição nesta sexta-feira, 20. A equipe recebe o RB Leipzig, às 16h30 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique. O duelo é válido pela 15ª rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, da CazéTV e do OneFootball.

Bayern de Munique encara o RB Leipzig nesta sexta pela Bundesliga. Foto: Divulgação/Arte Estadão

O Bayern lidera o Campeonato Alemão com 33 pontos, com uma campanha de dez vitórias, três empates e apenas uma derrota. O único revés aconteceu na rodada passada, diante do Mainz, fora de casa, por 2 a 1. Com dores musculares, Coman é dúvida para o duelo desta sexta-feira. Manuel Neuer, Stanisic, João Palhinha, Hiroki Ito e Gnabry são desfalques certos, já que estão entregues ao departamento médico.

O RB Leipzig, por sua vez, está na quarta posição na tabela, com 27 pontos. O time vem embalado por duas vitórias consecutivas no torneio nacional, contra Holstein Kiel e Eintracht Frankfurt. Para o compromisso contra o Bayern de Munique fora de casa, o RB Leipzig deve repetir a formação que superou o Eintracht Frankfurt por 2 a 1.

BAYERN DE MUNIQUE X RB LEIPZIG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO CAMPEONATO ALEMÃO

Data : 20/12/2024

: 20/12/2024 Horário: 16h30 (horário de Brasília)

16h30 (horário de Brasília) Local: Allianz Arena, em Munique

ONDE ASSISTIR A BAYERN DE MUNIQUE X RB LEIPZIG AO VIVO

SporTV, CazéTV e OneFootball.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAYERN DE MUNIQUE

BAYERN DE MUNIQUE: Peretz; Guerreiro, Dier, Min-Jae e Davies; Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala e Sané; Harry Kane.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO D0 RB LEIPZIG

RB LEIPZIG: Gulacsi; Seiwald, Orban e Geertruida; Henrichs, Kampl, Schlager e Nusa; Baumgartner, Sesko e Openda.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BAYERN DE MUNIQUE E RB LEIPZIG