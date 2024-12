Belo faz a fila andar mais uma vez e engata romance com fisiculturista

O cantor Belo não perdeu tempo e fez a fila andar mais uma vez. Após viver um romance com a modelo Rayane Figliuzzi, o ex-marido de Gracyanne Barbosa já tem um novo amor. Segundo informações, a nova eleita pelo pagodeiro se chama Patrícia Parada, tem 27 anos e é campeã de fisiculturismo.

De acordo com o programa Fofocalizando, do SBT, o cantor e a nova amada vão passar o réveillon juntos. O artista, aliás, numa verdadeira boa ação de final de ano, já teria até mesmo comprado um carro novo para a beldade. Belo se apresentou nesta segunda-feira (30/12) numa festa de pré-réveillon em Japaratinga (AL), e a modelo estava presente.

Nas redes sociais, Patrícia Parada ostenta um corpo torneado aos mais de 1,4 milhão de seguidores. Além de viagens e muitas fotos de biquini, a modelo também compartilha seus treinos de academia e dicas de exercícios. Além disso, a beldade também é empresária e tem uma marca de roupas de praia.

Fila andou

No começo do mês, Belo viveu um breve affair com a modelo Rayane Figliuzzi. Os rumores de que os dois teriam engatado um romance surgiram em maio desse ano, logo após o artista terminar o casamento com Gracyanne Barbosa. A moça, aliás, não perdeu tempo e curtiu o cruzeiro do artista com toda pompa e circunstância no começo do mês.

A morena usou os stories do Instagram no dia 10 de dezembro para mostrar os bastidores do embarque e fazer publicidades com uma música do artista de fundo. Ela chegou até o navio de helicóptero e contou que já foi direto tomar café da manhã. Depois, a modelo revelou detalhes de um ensaio fotográfico à bordo.

O cantor Belo, aliás, parecer ter um modo parecido de conquistar suas paqueras. Assim como fez com Patrícia Parada, Rayane também teria ganhado um carro do pagodeiro, de acordo com pessoas próximas ao cantor. A modelo já apareceu na mídia antes, por ter estrelado o clipe da música Aquela Mina, de MC Mateus, e por ter sido presa em 2022, acusada de estelionato.