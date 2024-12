Bocalom é diplomado ao lado de Alysson e Gladson com direito a beijo da noiva e gritos da plateia; VÍDEO

O prefeito reeleito Tião Bocalom (PL) foi diplomado nesta terça-feira (17) pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Ele recebeu o diploma das mãos do desembargador e presidente do TRE, Júnior Alberto, acompanhado de sua noiva Kelen Nunes, do governador Gladson Cameli, e do vice-prefeito eleito Alysson Bestene – também diplomado.

O prefeito foi ovacionado por parte do público. Gritos surgiram da plateia: “Melhor prefeito de Rio Branco”. O momento também contou com uma cena que agitou os participantes da diplomação: Kelen quebrou o protocolo e deu um beijo em Bocalom no palco.

Veja o vídeo: