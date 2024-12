Boxing Day na Inglaterra tem reinado do Liverpool, gol olímpico e crises em Manchester

Tradicional rodada da Premier League, o Boxing Day proporcionou 10 horas de futebol ininterrupto nesta quinta-feira (26). Na prática, no entanto, tudo igual: o Liverpool ampliou o reinado no Campeonato Inglês, com uma liderança cada vez mais folgada, enquanto o Chelsea tropeçou em casa e os dois gigantes de Manchester seguem com a vida complicada.

O Boxing Day é uma das rodadas mais tradicionais e esperadas da competição. A primeira partida foi disputada em 1860, quando o Sheffield FC venceu o Hallam FC por 2 a 0.

O dia 26 de dezembro é um feriado para os britânicos, com direito a promoções no comércio. A data remete à Idade Média, quando nobres doavam caixas de presentes aos pobres.

Os destaques da 18ª rodada da Premier League

Gol olímpico

O brasileiro Matheus Cunha honrou o feriado britânico. Camisa 10 do Wolverhampton, fez um golaço olímpico na vitória por 2 a 0 sobre o Manchester United no Molineux Stadium. Ele ainda deu assistência para Chan fechar o placar nos descontos. Foi o 10º gol do atacante na competição.

Já o United ainda encontra dificuldade sob gestão do técnico Ruben Amorim. O treinador comprou briga com o atacante Rashford, um dos xodós da torcida, e já soma cinco derrotas desde que chegou – mais do que o antecessor Erik ten Hag.

– Que margem terá Ruben Amorim ao serviço do Manchester United? – questionou o jornal A Bola.

Liverpool majestoso

Ninguém segura o Liverpool. E muito menos Salah, o melhor jogador da Premier League. A equipe do técnico Arne Slot venceu o Leicester por 3 a 1, de virada. Jordan Ayew abriu o placar no início do jogo, mas o líder retomou o controle da partida, que foi marcada por uma forte cerração.

Salah já tinha carimbado o travessão, quando Code Gakpo acertou um chute da entrada da área e deixou tudo igual antes do intervalo. Curtis Jones virou na segunda etapa, enquanto o egípcio fechou o placar, com um chute colocado, cheio de categoria. Foi o 16º tento do atacante na Premier League.

City ladeira abaixo

Quando a fase é ruim, nada dá certo. O Manchester City que o diga. A equipe inglesa abriu o placar em casa com Bernardo Silva, mas o camisa 10 Ndiaye empatou para o Everton ainda no primeiro tempo, em falha de marcação, para desespero de Pep Guardiola.

Pep Guardiola em mais um tropeço do Manchester City em casa (Reprodução/DAZN)

Haaland teve a chance de recolocar o City na frente do placar, mas desperdiçou uma cobrança de penalidade. No rebote, o noruegues conseguiu escorar para as redes de cabeça, mas estava em posição irregular.

O empate em 1 a 1 deixou o City na sétima colocação, com 28 pontos, fora da zona de classificação para a Champions League. A equipe soma seis derrotas nas últimas 10 partidas. Se fosse no Brasil, Guardiola provavelmente já teria sido demitido. Mas como tirar do comando o treinador mais influente da modalidade?

Tropeço do vice

Vice-líder, o Chelsea acabou derrotado por 2 a 1 pelo Fulham, em casa. Os Blues chegaram a abrir o placar com jogada individual do driblador Cole Palmer, enquanto o lateral espanhol Cucurella quase ampliou. Na segunda etapa, no entanto, Harry Wilson empatou aos 37 minutos e o brasileiro Rodrigo Muniz virou aos 38, quando o time da casa havia se lançado todo ao ataque.

Os resultados do Boxing Day de 2024

Manchester City 1×1 Everton

Chelsea 1×2 Fulham

Bournemouth 0x0 Crystal Palace

Newcastle 3×0 Aston Villa

Nottingham Forest 1×0 Tottenham

Southampton 0x1 West Ham

Wolverhampton 2×0 Manchester United

Liverpool 3×1 Leicester City

Diego Guichard é correspondente do NSC Total em Lisboa