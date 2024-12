A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou na última terça-feira (10) o novo boletim de arboviroses, com dados referentes a semana epidemiológica 49.

Os dados revelaram que apenas um município acreano – Bujari – não registrou casos de Chikungunya em 2024.

Ao todo, o Acre registrou 211 casos confirmados e 280 prováveis da doença no ano. A incidência no estado é de 33,7/100.000hab. Apesar do número grande de casos, ainda não foi registrado óbitos da doença neste ano.

Comparado com o ano anterior, quando o Acre registrou apenas 45 casos prováveis de Chikungunya, houve um aumento de 522%. Esse número pode ser subir ainda mais. É que o ano ainda não acabou e faltam ser incluídos os dados das últimas semanas de dezembro.

Alerta!

Rio Branco, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Manoel Urbano, Sena Madureira, Brasiléia e Assis Brasil são os oito municípios do Acre que estão com alto risco de infestação pelo mosquito transmissor de dengue, zika e chikungunya, de acordo com o Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa), divulgado na semana passada e realizado entre os dias 30 de setembro e 24 de outubro de 2024.